Экс-посол США: Украинские военные в Крыму продемонстрировали хорошую выдержку
09:17, 02 марта 2014Политика
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Стивен Пайфер считает, что дислокация российских войск на других территориях Украины, может привести к вооруженным столкновениям.
Стивен Пайфер похвалил украинских военных в Крыму
Если российские военные с Юга перейдут в другие регионы Украины, могут возникнуть вооруженные столкновения, считает экс-посол США в Украине Стивен Пайфер.
Об этом он написал в своем блоге Twitter.
"Украинские военные в Крыму продемонстрировали хорошую выдержку. Однако если российские военные войдут в другие части Украины, это может привести к вооруженным столкновениям", - написал Пайфер.
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