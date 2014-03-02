Экс-посол США: Украинские военные в Крыму продемонстрировали хорошую выдержку

09:17, 02 марта 2014
Политика
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Стивен Пайфер считает, что дислокация российских войск на других территориях Украины, может привести к вооруженным столкновениям.

Стівен Пайфер

Если российские военные с Юга перейдут в другие регионы Украины, могут возникнуть вооруженные столкновения, считает экс-посол США в Украине Стивен Пайфер. 

Об этом он написал в своем блоге Twitter

"Украинские военные в Крыму продемонстрировали хорошую выдержку. Однако если российские военные войдут в другие части Украины, это может привести к вооруженным столкновениям", - написал Пайфер. 

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