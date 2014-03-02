Экс-посол США: Украинские военные в Крыму продемонстрировали хорошую выдержку

Если российские военные с Юга перейдут в другие регионы Украины, могут возникнуть вооруженные столкновения, считает экс-посол США в Украине Стивен Пайфер.

Об этом он написал в своем блоге Twitter.

"Украинские военные в Крыму продемонстрировали хорошую выдержку. Однако если российские военные войдут в другие части Украины, это может привести к вооруженным столкновениям", - написал Пайфер.