Россия не воспринимает всерьез ни своих слов, ни обязательств - глава МИД Чехии

Об этом заявили в субботу ведущие чешские политики и государственные лидеры, сообщает Радио Свобода.

В частности, президент Чехии Милош Земан сказал, что понимает интересы русскоязычного населения Крыма. Как сказал чешский политик, который имеет репутацию пророссийского, Крым «в 1954 году был присоединен к Украине на основе бессмысленного решения Никиты Хрущева». Но, сказал Земан, чехи имеют свой опыт военной интервенции 1968 года. «Думаю, что любая военная интервенция создает глубокий ров, который поколения не смогут засыпать», - сказал он.

Читайте такжеСША приостановили подготовку к саммиту G8 в Сочи и пригрозили России "изоляцией"За сохранение территориальной целостности Украины выступило правительство Чехии. Чехия отвергает любое военное вмешательство России в Украине, заявил премьер-министр Богуслав Соботка. «Украина - суверенное государство, будущее которого должны решать украинские граждане в демократических выборах», - подчеркнул глава чешского правительства.

Также министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек осудил российскую агрессию в отношении Украины. «Недоразумения в Европе не решаются и не могут решаться силой», - заявил чешский министр. По его мнению, недопустимо, чтобы Россия «не воспринимала серьезно ни своих слов, ни своих собственных обязательств». «Такое поведение не должно остаться без отклика», - отметил он.

А председателю комитета по иностранным делам нижней палаты Парламента Чехии Карелу Шварценбергу действия России напоминают оккупацию Чехословакии 1968 года. Ведь России в отношении Украины «речь не идет о защите российских граждан, на которых никто не нападает и которые являются в полной безопасности», заявил чешский политик. Речь, по его мнению, о «ясном стремлении распространить власть России, об оккупации и практическом присоединении Крыма с важной морской базой в Севастополе к России».

В течение последних дней в Праге и других городах состоялся ряд демонстраций украинских граждан перед посольством и генеральными консульствами России в Чехии с требованием остановить российскую агрессию в Украине.