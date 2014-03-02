"Правый сектор" не обращался за помощью к террористу Доку Умарову - спикер

Об этом в интервью Радио Свобода заявил пресс-секретарь «Правого сектора» Артем Скоропадский. По словам Скоропадского, эта информация появилась на странице «Правого сектора» в социальной сети «Вконтакте» после того, как был взломан аккаунт одного из администраторов.

«Наша страница была на полчаса заблокирована. Также был взломан аккаунт одного из администраторов группы. Сейчас такой новости на нашей странице нет. Оригинальными новостями группы являются только те, которые в настоящее время опубликованы», - говорит представитель «Правого сектора».

Читайте такжеСикорский - "Правому сектору": Украинцы должны помнить о правах нацменьшинствПо словам Артема Скоропадского, позиция «Правого сектора» является такой: «не поддаваться на провокации и первыми ничего не начинать, но мы готовы отвечать оккупационным войскам Российской Федерации, если они начнут боевые действия».

1 марта на странице «Правого сектора» «Вконтакте» появился будто бы призыв руководителя этой организации Дмитрия Яроша к лидеру чеченских и других северокавказских радикальных исламистов в России Доку Умарову «с оружием в руках поддержать антироссийские силы в Украине». Сообщение об этом сразу распространили российские средства массовой информации.

МИД России отреагировал на эту информацию. «Украинский неофашист Дмитрий Ярош призвал на помощь террориста Умарова. На таких «демократов» в Украине делает ставку Запад? Будет реакция оттуда?» - написал в своем Twitter уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.

А лидер Чечни Рамзан Кадыров, который считает, что Доку Умарова уже ликвидировали, и пообещал Дмитрию Ярошу «выписать билет туда же».