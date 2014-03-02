Самооборона Майдана защищает посольство России, которое пикетируют киевляне.

С лозунгами "Нет войне!" и "Путин, не трогай Украину!" несколько сотен людей в Киеве пикетируют Российское посольство.

Они собрались стихийно, говорится в сюжете спецвыпуске ТСН. Услышав о намерениях Кремля ввести войска в Украину, люди пришли под дипломатическую здание. Поддерживают протест, громко сигналя, и водители, проезжающие мимо. В самом здании посольства почти никого нет.

Свет горит только в нескольких окнах. Здание охраняют самообороновцы Майдана. Вместе с тем некоторые киевляне в Facebook просят помощи в охране консульства РФ в Печерском районе столицы на улице Панфиловцев, 5.

"Под посольством уже и так много людей и еще прибывают. Но генеральное консульство Российской Федерации осталось фактически без общественной охраны. Пока держу оборону здесь я с еще одним активистом.Не считая трех охранников самого Консульства. Другими словами, для совершения погрома или иной провокации - добро пожаловать? Дело в том, что спецслужбам ФСБ РФ выгодно совершить провокацию, путем инсценировки нападения на свои дипломатические учреждения", - сообщает на своей странице Сергей Мельниченко.

Тем временем в российских соцсетях распространяются призывы к русским в воскресенье днем выходить на центральные площади своих городов в знак протеста против военного вмешательства РФ в Украину.