Корабли украинского ВМФ не оставляли Севастополь (опровержение, дополнена)

Все корабли украинского флота находятся в Севастополе.

Об этом на своий странице Facebook пишет бывший морской офицер, журналист Мирослав Мамчак.

"Как сообщил один из членов экипажа фрегата, Гетман Сагайдачный находится в соответствии с планом в Греции в порту на о. Крит и на корабле все нормально", - сообщил он.