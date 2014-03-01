Корабли украинского ВМФ не оставляли Севастополь (опровержение, дополнена)
20:51, 01 марта 2014Политика
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Корабли ВМФ Украины не оставляли Севастополь, российское агентство РИА Новости представило ложную информацию
Все корабли украинского флота находятся в Севастополе.
Об этом на своий странице Facebook пишет бывший морской офицер, журналист Мирослав Мамчак.
"Как сообщил один из членов экипажа фрегата, Гетман Сагайдачный находится в соответствии с планом в Греции в порту на о. Крит и на корабле все нормально", - сообщил он.
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