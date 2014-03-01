Кличко требует денонсировать соглашение о Черноморском флоте с Россией

Лидер партии "УДАР" Виталий Кличко требует денонсировать соглашение о пребывании Черноморского флота России в Крыму и объявить всеобщую мобилизацию, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу "УДАРа".

Кличко обратился к и.о. президента Александра Турчинова с требованием о необходимости срочно направить заявление в ООН о безотлагательном созыве Совета Безопасности ООН в связи с агрессией России против Украины.

Также Кличко настаивает на рассмотрении на срочном заседании Верховной Рады вопрос денонсации Соглашения о пребывании Черноморского флота в Крыму.

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Лидер "УДАРа" убежден, что украинский парламент также должен обратиться к руководителям государств-гарантов безопасности Украины срочно выполнить свои международные обязательства согласно Будапештскому меморандуму. И остановить агрессию со стороны России против суверенной Украины.

«Верховная Рада, - подчеркнул Кличко, - должна поручить Верховному главнокомандующему объявить полную мобилизацию в связи с началом агрессии против Украины».

Напомним, сегодня Совет Федерации России дал разрешение президенту России Владимиру Путину на вооруженную агрессию против Украины.