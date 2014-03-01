В связи с событиями в Крыму сейчас проходит экстренное заседание СНБО - Луценко

В эти минуты проходит экстренное заседание СНБО в связи с событиями в Крыму.

Об этом со сцены Майдана сообщил Юрий Луценко.

Он также напомнил, что завтра состоится заседание Верховной Рады.

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«Украинское государство есть и оно будет. Украина останется целостной европейской страной», - подчеркнул он.

На заседании присутствуют и.о. президента Украины Александр Турчинов и все члены правительства.