В связи с событиями в Крыму сейчас проходит экстренное заседание СНБО - Луценко
18:04, 01 марта 2014Политика
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По информации Луценко, на заседании присутствуют и.о. президента Украины Александр Турчинов и члены правительства.
В эти минуты проходит экстренное заседание СНБО в связи с событиями в Крыму.
Об этом со сцены Майдана сообщил Юрий Луценко.
Он также напомнил, что завтра состоится заседание Верховной Рады.
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«Украинское государство есть и оно будет. Украина останется целостной европейской страной», - подчеркнул он.
На заседании присутствуют и.о. президента Украины Александр Турчинов и все члены правительства.
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