В Мариуполе митингующие вывесили над мэрией флаг России (фото)

Возле памятника собралось около 500 человек, на который пришли не только приверженцы партии.

В 12.00 митингующие постепенно стали перемещаться к горсовету, где уже стояли люди. Здесь возле городской администрации стали собираться люди, которые требовали, чтобы городской голова объяснил, почему теперь поддерживает правящую партию. Они стояли на ступеньках с плакатами и российскими флагами и требовали, чтобы городской голова вышел к ним, сообщает 0629.com.ua.

Когда городской голова появился перед собравшимися, то люди практически не давали городскому голове сказать, даже в мегафон его было плохо слышно. Тогда было принято решение сесть за стол переговоров с активистами, который организовали в малом зале городского совета.

На флагштоке перед мэрией один из молодых людей вывесил флаг России. В настоящее время группа активистов разбила стекла в дверях здания городского совета и прорвалась в середину.