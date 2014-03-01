В Харькове из ОГА, в которой укрылись евромайдановцы, вывесили белый флаг

14:46, 01 марта 2014
Политика
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Работники милиции выводят травмированных активистов Евромайдана к машинам скорой помощи.

В Харькове из окна верхнего этажа областной государственной администрации, где забаррикадировались сторонники Евромайдана, вывесили белый флаг.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас работники милиции выводят травмированных активистов Евромайдана к машинам скорой помощи.

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Милиционеры группами выводят активистов по одному, поскольку озверевшая толпа пытается отнять у них травмированных. Перед входом в ОГА участники штурма установили флаг РФ и флаг Харькова.

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