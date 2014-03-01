Постпред РФ в ООН: Россия в Крыму действует в рамках соглашения о базировании ЧФ

Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин, отвечая на вопрос журналистов о присутствии российских войск на полуострове, передает ИТАР-ТАСС.

"У нас есть соглашение с Украиной о присутствии российского Черноморского флота в Севастополе, и мы действуем в рамках этих договоренностей", - сказал он по итогам совещания в Совете Безопасности ООН по ситуации на Украине.

Ранее постпред США Саманта Пауэр, а также постпред Великобритании Марк Лайалл Грант выразили тревогу по поводу "наращивания присутствия" российских войск в Крыму и призвали Москву отозвать их.

Соглашения между Москвой и Киевом по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины были подписаны президентами двух стран в Харькове 21 апреля 2010 года.