13 самолетов с российскими десантниками прибыли в Крым - Куницын

"13 бортов с десантниками садятся в Гвардейском, в каждом по 150 человек, посчитайте", - заявил он в эфире крымско-татарского канала ATR.

Куницын считает, что на полуострове происходит вооруженное вторжение России, военные контролируют весь "внешний периметр". "А подается это как то, что, дескать, население разгневано, оно на вас пойдет, а мы охраняем от того, чтобы не напали и оружие не захватили. Мы же не в детском садике! Понимаем, что до сегодняшнего дня не было никакой угрозы, никто ни на кого не нападал", - сказал он.

"Те, кто задумал эту операцию, о людях не думал", - подчеркнул Куницын.

По его мнению, участники "интервенции" ждут ответа, чтобы украинские военные начали стрелять.

Куницын призвал всех опомниться, чтобы это "бряцание оружием" не закончилось трагедией.