Мы готовы поддержать позицию Украины на Совете Безопасности ООН - Британия

Как сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины, во время телефонного разговора стороны обсудили общую ситуацию, сложившуюся в Украине, и уделили внимание происходящему в Автономной Республике Крым.

«Мы восстанавливаем сотрудничество с Международным Валютным Фондом и другими международными организациями, что поможет нам в ближайшее время стабилизировать ситуацию в стране», - отметил Турчинов.

Говоря о ситуации, сложившейся в Крыму, Турчинов назвал действия Российской Федерации на полуострове ничем иным как «агрессией против суверенного государства».

Со своей стороны, Хейг заявил о готовности Великобритании помочь в процессе осуществления реформ в нашем государстве.

«Хочу подтвердить нашу готовность всячески помогать Украине», - отметил Хейг.

«Мы также обеспокоены ситуацией, которая разворачивается в Крыму, и готовы поддержать позицию Украины на Совете Безопасности ООН», - сказал Министр, выразив надежду на продолжение плодотворного сотрудничества во время его визита в Киев, который планируется в следующий понедельник.