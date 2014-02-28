Мы готовы поддержать позицию Украины на Совете Безопасности ООН - Британия
Председатель Верховной Рады Украины, исполняющий обязанности Президента Александр Турчинов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии Уильямом Хейгом.
Как сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины, во время телефонного разговора стороны обсудили общую ситуацию, сложившуюся в Украине, и уделили внимание происходящему в Автономной Республике Крым.
«Мы восстанавливаем сотрудничество с Международным Валютным Фондом и другими международными организациями, что поможет нам в ближайшее время стабилизировать ситуацию в стране», - отметил Турчинов.
Говоря о ситуации, сложившейся в Крыму, Турчинов назвал действия Российской Федерации на полуострове ничем иным как «агрессией против суверенного государства».
Со своей стороны, Хейг заявил о готовности Великобритании помочь в процессе осуществления реформ в нашем государстве.
«Хочу подтвердить нашу готовность всячески помогать Украине», - отметил Хейг.
«Мы также обеспокоены ситуацией, которая разворачивается в Крыму, и готовы поддержать позицию Украины на Совете Безопасности ООН», - сказал Министр, выразив надежду на продолжение плодотворного сотрудничества во время его визита в Киев, который планируется в следующий понедельник.