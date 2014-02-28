Швейцария обнародовала список бывших украинских чиновников, чьи счета будут заблокированы

Об этом говорится в сообщении на сайте Федерального совета Швейцарии.

В список попали такие бывшие украинские чиновники: Сергей Арбузов, Николай Азаров, Раиса Богатырева, Михаил Добкин, Юрий Иванющенко, Геннадий Кернес, Александр Клименко, Андрей и Сергей Клюевы, Борис Колесников, Юрий Колобов, Владимир Козак, Елена Лукаш, Николай Присяжнюк, Виктор Пшонка, Эдуард Ставицкий, Александр Ефремов, Виталий Захарченко, а также Виктор Янукович и Александр Янукович.