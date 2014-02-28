Янукович призвал новую украинскую власть опомниться и прекратить бесчинства

"Опомнитесь и прекратите эти бесчинства, будете за это нести ответственность. Уже сейчас конец ясен. Никогда народ не согласится с вами вместе жить в такой стране...Поэтому я хочу сказать: уйдите и не допускайте горя и беззакония в стране", - сказал Янукович, обращаясь к новой украинской власти.

Он также обратился к украинскому народу.

"Первое, хочу попросить прощения у всех, кто пострадал и страдает... второе, я все, что смогу, буду делать до конца своей жизни, чтобы быть с народом Украины, а не с подонками этими и с"бендеровцами", националистами", - сказал Янукович на пресс-конференции в Ростове-на-Дону. .

Кроме этого, он отметил, что для него всегда будут дороги жизни тех, кто погиб в столкновениях в центре Киева.

"Я бы поклонился, встретился бы с каждой семьей тех, кто стоял по обе стороны баррикад".