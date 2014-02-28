Экс-министр финансов РФ предостерегает власти России от избыточной поддержки Януковича

Янукович, отстраненный от власти решением парламента Украины после беспорядков в центре Киева, по-прежнему считает себя законно избранным президентом, находится в России с разрешения властей и планирует в пятницу провести пресс-конференцию в Ростове-на-Дону, передает РИА «Новости».

"Я не против, чтобы Янукович приехал сюда, но я бы избегал избыточной его поддержки или противостояния с новыми властями Украины", - заявил Кудрин, после 11 лет работы на посту министра финансов являющийся одним из самых влиятельных оппозиционных политиков в России.

Читайте такжеВыступление Януковича в России: усилена охрана, у журналистов отбирают даже яблоки

"Дело украинского народа - решать свою судьбу. Янукович может находиться здесь, но он сам должен определять свои отношения с новой властью Украины, здесь Россия не должна вмешиваться. И некоторые спонтанные, суетливые действия Государственной думы, которые сейчас происходят, меня беспокоят, настораживают", - добавил он.

Кудрин подчеркнул, что значительная часть украинцев хотела бы ассоциировать себя с европейскими ценностями, и Россия должна уважать это желание. Кудрин указал, что решение Януковича внезапно отказаться от подписания торгового соглашения с Европейским Союзом было "грубейшей ошибкой", которая и привела к катастрофе.

Читайте такжеСообщение от имени Януковича распространила пресс-служба Кремля - источник

"Автомобиль опасен, не когда он на полном ходу, а когда он очень быстро тормозит — его заносит, а то и переворачивает. Что мы и увидели", - сказал Кудрин.

Кудрин сказал, что усиливающийся экономический кризис на Украине уже привел к ослаблению российского рубля, а в дальнейшем может отразиться на стоимости кредитов для российских заемщиков на международных рынках капитала.

"Есть еще момент заражения соседней экономики своими проблемами. Поскольку мы выдали кредит, который тоже пока непонятно как дальше будет обслуживаться. Сейчас разные позиции в отношении к новой власти. В целом, риски на российские рынки тоже увеличиваются", - сказал Кудрин.