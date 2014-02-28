Парламент выразил недоверие Нацсовету по телерадиовещанию

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 242 из 303 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Это было повторное голосование, поскольку при первом голосовании не было необходимого количества голосов. За данное решение тогда проголосовал лишь 221 (при необходимых 226) из 298 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Выступая на заседании парламента, народный депутат Николай Княжицкий отметил, что Нацсовет “не руководствовался законодательством, не мотивировал своих отказов (в предоставлении лицензий - УНИАН), и действовал исключительно по звонкам из Администрации Президента: сначала по звонкам Левочкина (бывшего главы АП Сергея Левочкина - УНИАН), а затем по звонкам Чмыря (бывшего заместителя главы АП Юрия Чмыря - УНИАН)”.

Председатель Комитета по вопросам свободы слова и информации Николай Томенко сообщил, что председатель Нацсовета Владимир Манжосов, а также члены Нацсовета Николай Фартушный и Лариса Мудрак написали заявления об увольнении по собственному желанию.

Он также сообщил, что еще четверо членов Нацсовета написали заявления об отпусках на месяц, допустив, что они хотят “посмотреть, что дальше будет в стране”.

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Томенко подчеркнул, что данное решение касается четырех членов Нацсовета, которые назначалась по квоте ВР. По его словам, сейчас продолжаются дискуссии между юристами по поводу того, может ли и.о. Президента Украины увольнять тех членов Нацсовета, которые были назначены по квоте Президента.

Томенко подчеркнул, что должен быть объявлен конкурс на должности членов Нацсовета. По его словам, в состав Нацсовета не должны входить “чиновники, депутаты, партийцы, работники финансово-политических группировок”, а должны войти профессионалы.