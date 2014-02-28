МИД Норвегии: новому руководству Украины нужно срочно налаживать диалог с Россией

Налаживание конструктивного диалога с Россией должно стать одним из приоритетов нового правительства Украины. Такое мнение высказал в официальном заявлении глава МИД Норвегии Бёрге Бренде, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Новому руководству Украины необходимо в срочном порядке налаживать диалог с Россией, которая остается ее соседом и важнейшим партнером. Мы надеемся на то, что Россия также поддержит украинское правительство в конструктивной манере", - отметил Бренде. Он выразил надежду на то, что "вызывающие беспокойства волнения в отдельных регионах страны" вскоре прекратятся.

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Норвегия приветствует формирование нового правительства Украины и "взятый им курс на проведение реформ", отметил министр. "Мы позитивно оцениваем решимость нового правительства осуществить ряд важных преобразований, - добавил он. - Норвегия вместе с другими членами мирового сообщества намерена оказывать поддержку Украине. Мы также будем содействовать укреплению институтов гражданского общества в стране".

Ранее Бренде заявлял о намерении Осло оказывать Киеву финансовую поддержку.

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"Я призываю новое правительство страны искать пути выхода из сложившегося политического кризиса, руководствуясь демократическими ценностями и уважением к правам человека, - заявил Бренде. - Это в том числе права национальных, этнических и языковых меньшинств, которые Украина обязана уважать, являясь членом Совета Европы".