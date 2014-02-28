В Ростове-на-Дону собирают журналистов на пресс-конференцию Януковича - СМИ
09:56, 28 февраля 2014Политика
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Пресс-конференция Виктора Януковича, намеченная в Ростове-на-Дону сегодня на 17:00, состоится.
Янукович даст пресс-конференцию
Аккредитованных журналистов соберут около 15:00, место проведения пресс-конференции пока не сообщается.
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“Коммерсанту” это подтвердили в администрации города.
Отмечается, что ранее стало известно о том, что 27 февраля около 22:00 самолет Януковича в сопровождении сверхзвуковых истребителей приземлился на территории военного аэродрома в Ростове-на-Дону .
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