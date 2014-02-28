В Ростове-на-Дону собирают журналистов на пресс-конференцию Януковича - СМИ

Аккредитованных журналистов соберут около 15:00, место проведения пресс-конференции пока не сообщается.

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“Коммерсанту” это подтвердили в администрации города.

Отмечается, что ранее стало известно о том, что 27 февраля около 22:00 самолет Януковича в сопровождении сверхзвуковых истребителей приземлился на территории военного аэродрома в Ростове-на-Дону .