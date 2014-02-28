Выборы президента Украины в мае не обеспечат легитимность новой власти - Жириновский
08:37, 28 февраля 2014Политика
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Назначенные Верховной радой на май выборы президента Украины не обеспечат легитимации пришедших к власти сил, заявил в пятницу лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
xsport.ua
«Нет, они (выборы в мае) незаконны. Президент Украины не подписал указ об их назначении. Он сказал в конце года, возможно, будут объявлены досрочные выборы. А пока незаконное правительство в Киеве, какая легализация?» - ответил Жириновский на вопрос журналистов, поспособствуют ли выборы легитимации новых властей, сообщает РИА Новости.
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Он добавил, что законным президентом Украины остается Виктор Янукович.
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