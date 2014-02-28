Москва проверяет на боевую готовность 150 тысяч военных и 1000 танков

Небом над западным и центральным военными округами России весь день летают боевые самолеты. На боевую готовность проверяют 150 тысяч военных, 80 кораблей, 90 самолетов, 120 вертолетов, около 1000 танков.

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После сигнала тревоги они передвигаются к так называемым "заданных точек", там они будут ждать следующих указаний. Эти точки могут находиться где угодно, об указания командиры узнают, лишь открыв тайные пакеты, сообщает ТСН.

Армию, утверждают, проверяют на готовность решать кризисные положения, которые угрожают безопасности России. Тем временем российский МИД называет созданный украинский Кабмин "правительством победителей", отмечая, что туда входят представители национал-экстремистов.

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Вчера в Москве подтвердили прессе: действительно предоставили убежище Виктору Януковичу, объявленном в розыск в Украине. Мол, этим шагом Россия не дает правовых оценок, просто соседнее государство решило поддержать человека, оказавшегося в беде.

В России убеждены, что Януковичу и его семье угрожает реальная опасность.

В разговоре с госсекретарем США Джоном Керри Сергей Лавров в очередной раз подчеркнул, что Россия считает необходимым выполнение соглашений 21 февраля. А из окружения самого Виктора Януковича сообщили: сегодня в три часа дня по Киеву он даст пресс-конференцию в Ростове-на - Дону.