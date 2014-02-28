Начальник Генштаба до сих пор отдает преступные приказы" - журналист

Об этом со ссылкой на собственные источники на своей странице в Facebook написал журналист Святослав Цеголко.

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"Начальник Генштаба Януковича и дальше выдает преступные приказы. По моей информации, Юрий Ильин еще вчера приказывал передислоцироваться военным из Керчи в Севастополь. После приезда нового министра обороны Тенюха он лег в больницу", - написал он.

"Арестовать его сложно, поскольку правоохранители Крыма деморализованы. Но арестовывать нужно, поскольку он давал приказы использовать военных против Майдана", - добавил Цеголко.