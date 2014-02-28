Начальник Генштаба до сих пор отдает преступные приказы" - журналист
04:51, 28 февраля 2014Политика
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Начальник Генштаба вооруженных сил Юрий Ильин, назначенный четвертым президентом Виктором Януковичем, до сих пор отдает приказы.
Ильин еще вчера приказывал передислоковуватися военным из Керчи в Севастополь
Об этом со ссылкой на собственные источники на своей странице в Facebook написал журналист Святослав Цеголко.
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"Начальник Генштаба Януковича и дальше выдает преступные приказы. По моей информации, Юрий Ильин еще вчера приказывал передислоцироваться военным из Керчи в Севастополь. После приезда нового министра обороны Тенюха он лег в больницу", - написал он.
"Арестовать его сложно, поскольку правоохранители Крыма деморализованы. Но арестовывать нужно, поскольку он давал приказы использовать военных против Майдана", - добавил Цеголко.
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