Ярош заверил посла Израиля в толерантности "Правого сектора"

Об этом сообщает посольство Израиля.

Руководители движения проинформировали Посла о своих взглядах на будущее Украины и подчеркнули, что движение придерживается толерантной политики в отношении национальных вопросов.

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Дмитрий Ярош также подчеркнул, что все негативные явления, в особенности антисемитизм, не только не поддерживались «Правым сектором», но и в дальнейшем будут подавляться всеми законными методами. Целью движения является построение демократической Украины, прозрачность власти, противодействие коррупции и равные возможности для всех наций и народов, их единение для строительства национального государства, где правит народовластие.

Стороны договорились о создании «горячей линии» для предотвращения провокаций и согласования возникающих вопросов.