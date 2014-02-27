Во Львове открыли пункт приема похищенного во время протестов оружия

Во Львовской ОГА открыли Единственное окно приема оружия и боеприпасов, которыми завладели граждане во время массовых беспорядков.

Об этом сообщил УНИАН начальник Львовского городского управления милиции Сергей Зюбаненко.

«Во время массовых беспорядков во Львове было похищено определенное количество оружия и боеприпасов. Имею просьбу к львовянам с пониманием отнестись к тому, что это оружие должно быть возвращено в органы внутренних дел. 26 февраля было открыто Единственное окно приема этого оружия и боеприпасов, которое находится во Львовской ОГА на 1-м этаже в приемной граждан. Там работают наши сотрудники, которые уполномочены получать сданное оружие и боеприпасы. Граждане, которые добровольно сдают оружие и боеприпасы не будут привлечены к уголовной или административной ответственности. Лица, которые не доверяют органам внутренних дел, могут в любой способ передать это оружие городским властям в районные администрации и во Львовский городской совет. Этот вопрос согласован с органами местного самоуправления.», - сообщил Зюбаненко.

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Он также отметил, что криминогенная ситуация в городе Львове остается стабильной. Преступления и правонарушения, которые совершаются, немедленно регистрируются. На них реагируют следственно-оперативные группы совместно с Народной Самообороной.

Как сообщал УНИАН, работники милиции Львовщины продолжают забирать у граждан захваченную во время погромов 19 февраля в райотделах милиции Львова оружие.