Депутат: Оружия у захватчиков парламента Крыма - на месяц обороны

Об этом на заседании Верховной Рады сообщил депутат фракции "УДАР, экс-премьер-министр Автономной Республики Крым Сергей Куницын, сообщает Украинская правда.

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"Сегодня ночью – я всю ночь на телефонной связи с Крымом – более 120 вооруженных людей зашли в Верховный Совет Крыма, правительство Крыма. Профессионально подготовленные люди, вооруженные. Занесли оружие – автоматическое, гранатометы, пулеметы", - сказал он.

"Оружия (у них) на месяц обороны", - отметил он.

Рустам Темиргалиев Совета Министров Крыма сообщил в Facebook, що захватчики назвались "представителями самообороны русскоязычных граждан Крыма".