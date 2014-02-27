Турчинов: Захват парламента АРК будет расцениваться как “преступление против Украины”

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сказал на заседании Верховной Рады Украины.

При этом он отметил: “Любые попытки кого-то, я подчеркиваю, захватывать административные здания на западе и востоке, в центре, на юге и севере будет расцениваться как соответствующее преступление против Украинского государства со всеми последствиями, которые должны быть”.

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Он отметил, что сегодня около 5 часов утра преступники в военном камуфляже с автоматическим оружием, гранатометами и взрывчаткой захватили здания парламента и Кабинета министров Автономной Республики Крым”.

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“Я дал поручение силовым структурам принять все меры для защиты граждан, наказание преступников в соответствии с действующим законодательством Украины и деблокировки зданий”, - подчеркнул Турчинов.