Турчинов: Захват парламента АРК будет расцениваться как “преступление против Украины”
Исполняющий обязанности Президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов подчеркивает, что захват зданий парламента и правительства Автономной Республики Крым будет расцениваться как “преступление против Украинского государства”.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сказал на заседании Верховной Рады Украины.
При этом он отметил: “Любые попытки кого-то, я подчеркиваю, захватывать административные здания на западе и востоке, в центре, на юге и севере будет расцениваться как соответствующее преступление против Украинского государства со всеми последствиями, которые должны быть”.
Читайте такжеТурчинов: Передвижение военных РФ в Крыму будет расценено, как военная агрессия
Он отметил, что сегодня около 5 часов утра преступники в военном камуфляже с автоматическим оружием, гранатометами и взрывчаткой захватили здания парламента и Кабинета министров Автономной Республики Крым”.
Читайте такжеТурчинов призвал после избрать президента и парламент
“Я дал поручение силовым структурам принять все меры для защиты граждан, наказание преступников в соответствии с действующим законодательством Украины и деблокировки зданий”, - подчеркнул Турчинов.