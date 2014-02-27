СБУ отправляется в Симферопольский район, чтобы "перехватить российские БТРы"

Как передает корреспондент УНИАН, сотрудники украинской спецслужбы обзвонили журналистов телеканалов и сообщили, что направляются сегодня в село Укромное под Симферополем, чтобы "перехватить российские Бтры".

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"Наши сотрудники проведут определенные действия, чтобы не допустить нарушения общественного порядка", - сказала по телефону УНИАН сотрудник пресс-группы Крымского управления СБУ.

По данным СМИ, в Уютном стоят 7 Бтров, якобы чтобы усилить охрану объектов Черноморского флота России, который базируется в Крыму.

Как сообщал УНИАН, в Крыму неизвестные люди в камуфляже и с оружием захватили парламент и правительство Крыма. На зданиях подняли флаги России. В Симферополе объявили выходной.