В Кремле собираются следить за ситуацией с правами человека на Украине
В Совете по правам человека при президенте РФ создана временная рабочая группа по мониторингу соблюдения прав человека на территории Украины.
Как сообщил "Росбалту" член этой группы, председатель постоянной комиссии СПЧ по правам человека за рубежом Андрей Юров, ее задачей станет наблюдение за правами человека в этой стране.
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Юров рассказал, что группа будет иметь временный статус, что ее создание было вызвано обострением ситуации в Украине, и что "она проработает там месяца два-три".
В функции этой группы, по его словам, будет входить выработка рекомендаций и отслеживание положения на Украине, "в том числе и для того, чтобы как-то разрядить ситуацию в этой стране".
"Например, давать более сбалансированную информацию, нежели та, что дается разными сторонами (конфликта)", — пояснил председатель комиссии.
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Как считает Юров, сам факт, что такая группа создана, — "это сигнал того, что ситуация в этой стране очень напряженная и имеет отношение не только к России, но и к международному сообществу".
По его словам, если бы что-то подобное тому, что случилось в Украине, произошло бы в какой-либо другой близкой нам стране, "мы бы вероятно, таким же образом отреагировали".
Правозащитник добавил, что, когда положение в Украине нормализуется, то мониторинг за соблюдением прав человека в ней со стороны российских правозащитников вновь перейдет к постоянной комиссии СПЧ по правам человека за рубежом.