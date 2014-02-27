В Кремле собираются следить за ситуацией с правами человека на Украине

Как сообщил "Росбалту" член этой группы, председатель постоянной комиссии СПЧ по правам человека за рубежом Андрей Юров, ее задачей станет наблюдение за правами человека в этой стране.

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Юров рассказал, что группа будет иметь временный статус, что ее создание было вызвано обострением ситуации в Украине, и что "она проработает там месяца два-три".

В функции этой группы, по его словам, будет входить выработка рекомендаций и отслеживание положения на Украине, "в том числе и для того, чтобы как-то разрядить ситуацию в этой стране".

"Например, давать более сбалансированную информацию, нежели та, что дается разными сторонами (конфликта)", — пояснил председатель комиссии.

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Как считает Юров, сам факт, что такая группа создана, — "это сигнал того, что ситуация в этой стране очень напряженная и имеет отношение не только к России, но и к международному сообществу".

По его словам, если бы что-то подобное тому, что случилось в Украине, произошло бы в какой-либо другой близкой нам стране, "мы бы вероятно, таким же образом отреагировали".

Правозащитник добавил, что, когда положение в Украине нормализуется, то мониторинг за соблюдением прав человека в ней со стороны российских правозащитников вновь перейдет к постоянной комиссии СПЧ по правам человека за рубежом.