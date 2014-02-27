Российские хоккейные болельщики во время матча кричали "Слава Украине"

01:42, 27 февраля 2014
Политика
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Российские хоккейные болельщики поддержали украинский Майдан необычным флешмобом.

Тимошенко, елка, Майдан / REUTERS

Как сообщает "Дождь", во время игры "Спартака" и "ЦСКА" они начали скандировать "Слава Украине" и "Героям слава".

Видеоролик с трибун изложил в Facebook Алексей Тарасов, один из руководителей Всероссийского клуба юных хоккеистов "Золотая шайба" им. А.В.Тарасова (имени деда Алексея Тарасова).

Флешмоб произошел 26 февраля во время игры российских хоккейных команд "Спартак" и ЦСКА.

В домашнем матче ЦСКА удалось переиграть соперников со счетом 2:1. Для хоккеистов "Спартака" это своего рода антирекорд - восемнадцатая поражение подряд.

Лозунги "Слава Украине" и "Героям слава", которые неожиданно начали скандировать болельщики на трибунах, сейчас прочно ассоциируются с украинскими протестами 2013-2014 гг.

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