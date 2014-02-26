Один сотрудник "Беркута" задержан за истязания активиста Гаврилюка - ГПУ
20:20, 26 февраля 2014Политика
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За истязания во время акций протеста в Киеве активиста Михаила Гаврилюка задержан один работник милиции.
Над Романом Гаврилюком издевался "Беркут" / REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил и.о. генерального прокурора Олег Махницкий.
По его словам, 4 работников конвойной милиции допрошенные в рамках расследования дела об издевательстве над Гаврилюком, одному из них объявлено о подозрении в совершении преступления по признакам ч. 2 ст. 365 (превышение власти и служебных полномочий) УКУ, он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде взятия под стражу.
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