Один сотрудник "Беркута" задержан за истязания активиста Гаврилюка - ГПУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил и.о. генерального прокурора Олег Махницкий.

По его словам, 4 работников конвойной милиции допрошенные в рамках расследования дела об издевательстве над Гаврилюком, одному из них объявлено о подозрении в совершении преступления по признакам ч. 2 ст. 365 (превышение власти и служебных полномочий) УКУ, он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде взятия под стражу.

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