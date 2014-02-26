В Генпрокуратуре обещают уже сегодня закрыть все дела против майдановцев
19:41, 26 февраля 2014Политика
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В Генеральной прокуратуре обещают до конца сегодняшнего дня закрыть все уголовные производства против активистов Майдана, открытые начиная с 21 ноября прошлого года
Олег Махницкий пообещал закрыть все дела против майдановцев
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил и.о. генерального прокурора Олег Махницкий.
Читайте такжеВерховная Рада приняла закон об амнистии майдановцевПо словам Махницкого, в целом с указанной даты до Единого реестра досудебных расследований было внесено более 300 уголовных производств и объявлено о подозрении более чем 400 гражданам.
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