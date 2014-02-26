ГПУ расследует экономические преступления, к которым причастен Азаров - Голомша

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил первый заместитель и.о. генерального прокурора Украины Николай Голомша.

По его словам, органы прокуратуры отрабатывают и расследуют все финансовые преступления, которые были совершены бывшими высокопоставленными должностными лицами. В частности, Генпрокуратура обратилась и обращается ко всем организациям для предоставления материалов, имеющихся в их распоряжении, относительно соответствующих преступных схем проведения денег, счетов, сказал Голомша.

“По состоянию на сегодняшний день мы начали тщательно отрабатывать все изъятые материалы. Соответственно, вы помните, «черная» бухгалтерия, которая была изъята в «Межигорье», направлены соответствующие запросы в 12 ведомств, и уже имеются материалы, которые мы скрупулезно проанализируем, чтобы определиться в преступлениях, совершенных в сфере экономики и финансов...”, - сказал Голомша.

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При этом он отметил, что такие преступления расследуются не за короткое время, и поэтому “мы не хотим уподобляться, чтобы на основании предположений мы выносили соответствующие решения”. «В схеме задействовано также более 30 наивысших должностных лиц в государстве во главе с бывшим премьер-министром Азаровым”, - сказал Голомша.