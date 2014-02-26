В Одессе убрали бетонные блоки, установленные перед входом в ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, бетонные блоки, которые были уложены с тыльной стороны административного здания №1, разобрали.

Как сообщал УНИАН, 26 января в Одессе началась бессрочная акция против Евромайдана. 28 января на проспекте Шевченко, 4, перед входами в здание областной государственной администрации с тыльной стороны установили бетонные блоки. Блоки подвезли на грузовой машине и уложили при помощи подъемного крана. Председатель ОГА Одесской области Николай Скорик объяснил их установку возможным штурмом здания активистами Майдана.

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18 февраля бетонные баррикады разобрали и начали ремонтировать поврежденные ступени. 19 февраля бетонные блоки были установлены повторно.