МВД разрешило охране оружейных складов применять оружие при попытке захвата
16:42, 26 февраля 2014Политика
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Аваков поручил охране складов с оружием применять огнестрельное оружие при попытке нападения на эти объекты.
Аваков поручил охране оружейных складов применять оружие в случае нападения / focus.ua
Охране складов с оружием отдан приказ применять огнестрельное оружие при попытке нападения на эти объекты.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил и.о. министра внутренних дел Украины Арсен Аваков.
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“Мной отдана соответствующая команда и уже второй день охранные войска в полном вооружении несут службу (на складах - УНИАН), и в случае нападения на склады оно (оружие) будет применяться», - подчеркнул он.
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