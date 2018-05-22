Путин в поисках ответа на «украинский вопрос»

Смена власти в Украине, как и все происходящее в нашей стране в последние месяцы, занимает главное место в российских новостях, ток-шоу и околополитических дискуссиях. Эта тема отодвинула на второй план даже событие года №1 – Олимпиаду в Сочи. Сегодняшняя ситуация в Украине стала полной неожиданностью для Кремля, и сейчас Россия судорожно пытается выработать общую позицию официальной Москвы в отношении «украинского вопроса».

Пока мнение российских властей озвучил только премьер-министр страны Дмитрий Медведев. По его словам, легитимность целого ряда органов власти в Украине вызывает большие сомнения. Правда, о полном непризнании новых украинских руководителей в России все же не говорят. Да, отдельные российские парламентарии заявили, что Виктор Янукович остается единственным легитимным президентом Украины. Но в Кремле становиться на сторону запятнавшего себя кровью и позорно бежавшего в неизвестном направлении экс-президента не спешат. Даже российскому государственному телевидению очень сложно оправдать бывшего хозяина «Межгорья», любителя золотых батонов и туалетов.

В этой связи, не стоит переоценивать активность российских депутатов в Крыму. Ни для кого не секрет, что их роль в определении политики, тем более - внешней, далеко не определяющая. Поэтому, даже рассуждения о массовой выдаче российских паспортов в Крыму пока не стоит воспринимать серьезно. Российским властям, колоссально потратившимся на проведение той же Олимпиады, брать на себя дополнительные социальные обязательства по содержанию желающих стать «россиянами» совсем ни к чему. Тем более, ситуация в российской экономике сегодня далека от идеала, и российский рубль вместе с гривней едва ли не ежедневно бьет новые рекорды падения по отношения к доллару и евро.

Российские эксперты считают, что со своей окончательной позицией Россия определится в ближайшее время. «Позиция России пока определяется, и она будет зависеть от множества факторов. В первую очередь, от состава нового украинского правительства, его первых деклараций и позиции по юго-востоку Украины. Россия заняла выжидательную позицию и хочет понять, как поведут себя новые власти», - отмечает директор Международного института политической экспертизы (Россия) Евгений Минченко.

По словам эксперта, Москве пока не понятно, кто на самом деле будет «рулить». «Формально, команда Тимошенко занимает ключевые позиции, но далеко не факт, что она удержит ситуацию. Складывается впечатление, что в Украине начинается время полевых командиров», - полагает он.

Политолог уверен, что резко обострить ситуацию может лишь попытка силового разгона антимайдана на Востоке Украины или в Крыму.

В России также недовольны позицией Запада, который одобряет любые решения Киева без всяких оговорок. «Единственный вариант стабилизировать ситуацию в Украине, чтобы у внешних игроков – России, США и ЕС была единая позиция, ее надо вырабатывать... Пока на Западе этого делать не хотят»,- отмечает Минченко.

В том, что позиция России будет зависеть от действий внешних игроков, уверен также руководитель Центра украинских исследований Института Европы Российской академии наук Виктор Мироненко. По его словам, мнение Кремля относительно новой политической власти в Украине вырабатывается прямо сейчас, в эти дни и часы. «Конечно, будет какое-то поощрение выступлений и страхов, которые существуют и культивируются на востоке и юге Украины. Это все будет подогреваться, но у Путина всегда будет возможность отступить от этой негибкой позиции», - считает эксперт.

Мироненко уверен, что Россия будет продолжать настаивать на том, что Украине, прежде чем избирать президента, нужно определиться с параметрами новой страны и формами ее управления. Поэтому, в целом, ожидать каких-то фундаментальных изменений в подходах Москвы к Киеву не стоит. «То что, президент России молчит, и взял довольно длинную паузу, говорит о том, что он со своими помощниками пытается проанализировать ситуацию. На мой взгляд, анализ ситуации предполагает только признание реальности. Даже самые горячие головы в России понемногу остынут, но, как известно, высокая температура спадает медленно», - сказал Мироненко.

При этом эксперт подчеркивает, что многое будет зависеть от разумности поведения временной администрации в Киеве. Ведь, на сегодняшний день, их действия (в часности, новая языковая политика) не могут не вызывать раздражение в Москве.

Роман Цимбалюк, Москва