Ивасюк утверждает, что должностями в МОЗ власть рассчиталась за выборы

Заместителем министра здравоохранения - председателем тендерного комитета МОЗ стал руководитель клинической больницы "Феофания" Зиновий Митник.

Экс-чиновник Валерий Ивасюк заявляет, что это назначение для него является знаковым: "Подозреваю, что назначение на эту очень привлекательную должность (если согласиться с тем, что в последнее время МОЗ работало, по-существу, как касса, то это должность кассира, который распоряжается всеми деньгами) является оплатой определенных услуг. Господин Митник принимал участие в качестве руководителя ведомственного медицинского учреждения в главном политическом действе прошлого года – в досрочных выборах в Верховную Раду Украины".

Экс-заместитель министра утверждает, что именно на "Феофании" лежала ответственность за недопущение кворума на заседаниях КС. Детальнее о версиях экс-заместителя министра здравоохранения читайте в эксклюзивном интервью УНИАН