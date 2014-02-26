В Симферополе начались столкновения крымских татар и пророссийских сил (онлайн-трансляция)

В Симферополе возле Верховной Рады Крыма сегодня утром собралось по меньшей мере 5 тысяч крымских татар, требуя от властей региона сохранить целостность Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, люди держат флаги Украины, Европейского Союза, национальные флаги крымских татар и скандируют «Банду геть!», «Слава Украине!», «Украина!».

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