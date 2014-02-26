ЕС может подписать соглашение об ассоциации после выборов Президента - МИД Польши
Европейский Союз может подписать Соглашение об ассоциации с Украиной после проведения намеченных на май выборов Президента.
Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью польской Gazeta Wyborcza.
"Соглашение об ассоциации готова к подписанию. Как только Украина будет иметь демократическое правительство и будет способным к управлению страной, может приехать в Брюссель и подписать. Возможно, это должно произойти после майских президентских выборов, чтобы подписал лидер с обновленным демократическим мандатом", - сказал он.
Сикорский также назвал три первоочередных задачи, которые необходимо предпринять для стабилизации ситуации в Украине: договориться с МВФ, девальвировать гривню и поднять цены на газ для населения.
"Новая власть имеет ограниченное время на чрезвычайную политику, когда общество может еще воспринять, что виновными за такие "жертвы" есть предыдущая власть", - сказал польский министр.
Читайте такжеПрезидент Европарламента: У Евросоюза и Украины все лучшее - еще впередиОн также добавил, что Россия имеет все основания для того, чтобы быть недовольным ситуацией в Украине.
"Москва может быть недовольной, что обещала 15 млрд долларов Украине, потратила три, а тем временем Украина возвращается на европейский путь", - отметил Сикорский.
Как сообщал УНИАН, отказ предыдущего правительства подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом в ноябре прошлого года повлекла массовые акции протеста, которые на прошлой неделе привели к смене власти в Украине.
Верховная Рада, которая отстранила Виктора Януковича с поста Президента, назначил новые президентские выборы на 25 мая с.г.