Делегация Канады во главе с министром иностранных дел посетит Украину

Премьер Стивен Харпер, которого цитирует EFE, сказал: "Канада направит делегацию в Киев, чтобы поддержать исторические изменения, которые происходят в критический для дальнейшего развития Украины момент".

Об этом сообщает Еspreso.tv.

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Ранее министр по делам иммиграции Канады Крис Александер заявил, что Канада готова ввести санкции против России в случае, если та попытается "возобновить насилие" в Украине. "Мы пристально следим за ситуацией в Украине. Если мы выявим свидетельства вмешательства Владимира Путина, мы будем действовать решительно, вне всякого сомнения", - сказал министр.

Александер прибавил, что любая попытка возобновить насилие будет неприемлема для украинцев и их союзников по всему миру.