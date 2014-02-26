Европарламент принял директиву о конфискации нелегальных активов

Принятая во вторник директива позволяет государствам-членам конфисковать имущество, нажитое незаконно, даже если это напрямую не связано с конкретным преступлением, сообщает Польское радио.

Директива также помогает конфисковать имущество, переданное третьим лицам. Другие положения директивы касаются замораживания активов в случаях, когда нет приговора из-за смерти подозреваемого, его длительной болезни или побеги.

Что касается использования конфискованного имущества: итак, согласно директиве, его должны передавать на общественные и социальные цели. Европейский комиссар по вопросам юстиции, - комментируя голосование в парламенте, сказал, что «это хорошая новость для граждан и экономики». Сесилия Мальстрьом подчеркнула, что новый закон поможет полиции в борьбе с организованными преступными группами наиболее болезненным для них путем: то есть конфискацией активов.