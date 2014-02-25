ООН поддерживает единство и территориальную целостность Украины – заявление

Организация Объединенных Наций поддерживает единство и территориальную целостность Украины.

Об этом говорится в заявлении Cтаршего советника Генерального секретаря ООН Роберта Серри, переданном УНИАН.

По словам Серре, вчера в своем заявлении Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отметил, что «он направил меня в Киев в качестве его Cтаршего советника, чтобы гарантировать всем гражданам Украины поддержку Организации Объединенных Наций, а также сообщить о его ожидании относительно того, что все ключевые международные участники будут работать совместно ради помощи Украине в это непростое в истории страны время».

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По словам Серри, он также «передал важное сообщение Генерального секретаря о том, что Организация Объединенных Наций выражает солидарность со всеми гражданами Украины и стремится помочь в процессе развития такого управления страной, которое учитывало бы интересы всех слоев населения, обеспечивало верховенство закона и соблюдение прав человека, и создавало благоприятные условия для свободных и справедливых выборов. Как отметил Генеральный секретарь, Организация Объединенных Наций поддерживает единство и территориальную целостность Украины».

Серри сообщил, что провел встречи, в частности, с новым председателем Верховной Рады Украины Александром Турчиновым, вице-премьер-министром Константином Грищенко, и.о. министра финансов Юрием Колобовым и и.о. министра иностранных дел Украины Андреем Олефировым, чтобы обсудить ситуацию в Украине и согласовать усилия, направленные на достижение стабильного и процветающего будущего.