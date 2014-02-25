МВД России проверит российских националистов, ездивших на Майдан – СМИ

Об этом сегодня сообщает российское интернет-издание LifeNews.

«Спецслужбы передали правоохранительным органам списки из 32 человек, которые выезжали из России в Киев, чтобы участвовать в акциях на Майдане и перенимать опыт по организации массовых беспорядков», - отмечает LifeNews.

Сотрудники полиции проведут проверку в отношении каждого из них.

По данным издания, во время массовых акций протеста более 30 граждан РФ выезжали в Украину, «чтобы перенять у местных активистов опыт организации революции».

Среди выезжавших - представители партии «Другая Россия», движения «Русь сидящая», национальных объединений украинцев в России, организации «Русский вердикт», «Русские», Femen, Национал-демократической партии, клуба болельщиков «Ярославка», участники ЛГБТ-сообществ, «Нация труда», «Голос».

«Полный список с именами, фамилиями и адресами проживания данных граждан передан сотрудникам полиции. Региональные подразделения совместно с московскими коллегами проведут проверку в отношении всех лиц, кто участвовал в беспорядках. Многие из них поддерживали гражданскую войну и у себя в блогах призывали к подобным действиям и в России. Самых активных проверят за экстремизм»,- сказал источник LifeNews в правоохранительных органах.

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Отмечается, что среди «гостей» Евромайдана был российский оппозиционер Борис Немцов.

«Помощь националистам оказывают и такие организации как «Русский вердикт». Координатор движения Алексей Барановский оказывал поддержку приезжавшим на баррикады россиянам.

Лидер праворадикальной организации «Национал-социалистическая инициатива» Дмитрий Бобров - создатель фашистской организации «Шульц-88» и первый человек в России, в отношении которого было возбуждено дело по статье 282 «Организация экстремистского сообщества», ездил на Майдан в начале февраля», - сказано в сообщении.