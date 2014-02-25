Янукович украл книгу, с которой началось украинское книгопечатание

Об этом сообщает журналист Дмитрий Гнап.

"Увиденное просто потрясло. Янукович умудрился похитить достопримечательности украинской письменности. И бросил древнюю библиотеку, спасаясь от гнева людей", - пишет Гнап.

В частности, среди многих древних книг был найден "Апостол" Ивана Федорова. Это первая украинская книга. С нее началось отечественное книгопечатанье.

"Украсть "Апостол" - все равно, что украсть Софийский собор", - утверждает журналист.

То, что это оригинал, подтверждается научной справкой Музея книги и книгопечатания Украины, подписанным заместителем директора Л. Хаухою.

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Также, среди памятников украинского книгопечатания в Межигорье лежат "Минео общая" И. Гизеля 1680-го года, "Апостол" Г. Слезки 1654-го года, Евангелие 1704-го года, и другие бесценные сокровища украинской письменности. Все с соответствующими научными выводами об оригинальности.

Эти книги должны были находиться в хранилищах государственных музеев.

"На сегодня киевские издания является редкостью, они пережили войны, цензурные преследования, стихийные бедствия. Крупные пожары 1772-го и 1849-го годов, уничтожившие Лаврскую библиотеку", - говорится в одном из экспертных заключений.