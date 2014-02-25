В Харькове произошло столкновение между сторонниками и противниками Евромайдана

По информации активистов Евромайдана, нескольким протестующим понадобилось спуститься в метро. Их провожали представители самообороны Майдана.

Около 19.00 в подземном переходе метро станции "Университет", что расположен возле Дворца пионеров, как рассказывают "евромайдановцы", на них напали люди в спортивной одежде с палками, на одежде которых были георгиевские ленты. В результате пострадали двое.

У одного пострадавшего — его зовут Александр Лиманский — ушибы.

У пострадавшего по имени Виктор разбита голова. Врачи "скорой", которую вызвали на место происшествия, рекомендовали пострадавшему отправиться в больницу.

В то же время, как сообщает корреспондент "МедиаПорта", протестующие со стороны противников Евромайдана рассказали, что во время драки пострадал активист с георгиевской лентой. У него, по словам противников Евромайдана, также разбита голова.

Как рассказали "МедиаПорту" в пресс-службе областного управления МВД, в результате стычки в переходе метро к медикам обратился только один человек — мужчина 56-ти лет.

Сейчас он в больнице, но после оказания помощи, будет отпущен домой. Там же в больнице с ним поговорит сотрудник милиции.

Больше ни в милицию, ни к медикам после стычки никто не обратился.

Позже в пресс-службе милиции сообщили, что пострадавший, который был доставлен в больницу, отказался писать заявление в милицию.

По материалам Украинская правда, Медиапорт