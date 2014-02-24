Неизвестные взяли штурмом дом Симоненко в Киевской области

Дом, который находится в поселке Горенка в Киевской области. Лидер Компартии подтвердил ZN.UA, что в доме находятся посторонние.

"Я уже много раз говорил - это дом моего сына. 10 лет на болоте стояла коробка, и он ее потихоньку достраивал".

По словам Симоненко, "на эту минуту из членов семьи никто не пострадал".

"Но помните: закончат с нами - придут к вам", - подчеркнул лидер Компартии.

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Напомним, ранее активисты Самообороны взяли под охрану дом экс-генпрокурора Виктора Пшонки. Имение осталось без охраны и есть большая вероятность мародерства. Между тем, всех желающих пускают на экскурсии.

Кроме того, Верховная Рада вернула в государственную собственность резиденцию президента Украины "Межигорье". Сейчас в Киеве к Межигорью организованы регулярные рейсы маршрутных такси от станции метро "Героев Днепра"