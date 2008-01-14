Economist: контраст между Москвой и Киевом можно ощутить кончиками пальцев

Британский "Экономист" в который раз напоминает, что не все так плохо в Киеве и Тбилиси. Если сравнивать их с Москвой.

"В Грузии и Украине "цветные революции", - пишет в своей редакционной статье британский еженедельник, - имели последствия, которые могут ввести в заблуждение кого угодно". Этот неожиданный поворот событий ("Экономист" напоминает и о смене правительств в Киеве, и о применении силы Сакаашвили прошлой осенью - УНИАН) огорчил как утопистов, которые свято верили, что уличные драмы в Киеве и Тбилиси являются ничем иным, как противоборством светлых (Запад) и темных (советское наследство) сил, так и циников, которые настаивали, что если злоупотребление властью является частью ДНК нации, то этому уже нельзя помочь. Однако Грузия и Украина - если уравновесить все достижения и проблемы - намного больше выиграли от своих революций, чем потеряли.

"Экономист" пишет, что на первый взгляд, Москва и Киев во многом схожи. Памятники советской эпохи соседствуют рядом с признаками быстрого, хотя и неравномерного, экономического роста. Однако проведите день или два в каждом из городов, и вы почувствуете контраст кончиками пальцев. Подводное течение страха в Москве напоминает о беде, которую накличет на себя любой, кто осмелится бросить вызов Путину. В Киеве - другой климат. Что правда, то правда, улицы Тбилиси были свидетелями моментов страха, с тех пор, как в минувшем ноябре Сакаашвили спешно переломил ситуацию. Однако Грузия сегодня является раем для диседентов-политиков и журналистов, если сравнить ее с соседним Азербайджаном.