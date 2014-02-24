Руслана обвинила новую власть в кулуарных договоренностях

Один из лидеров Майдана, певица Руслана Лыжичко раскритиковала новую власть за кулуарные договоренности и призвала к люстрации власти.

Об этом она написала в своем блоге на Украинской правде.

«Большое количество мыслей, которые сейчас звучат на Майдане. Мы говорили о Правительстве народного доверия. Выглядит так, что формируется правительство народного недоверия. Все кулуарно», - написала Руслана.

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Она отметила, что опять вместо профессионалов во власть идут партийцы-популисты.

«Приближаемся к дежавю 2004-2005. Все, кто стремится в правительство и к премьерству, сейчас должны доказать народу профессиональность в отрасли и отсутствие политических амбиций, бизнес-финансовых мотиваций», - отметила Руслана.

Она призвала создать технократическое правительство, которое будет работать в интересах народа и государства, а не партийно-политических или финансовых групп влияния.

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«Пришло время вспомнить слово, которое так долго и неприкаянно звучало на просторах Майдана и Украины. Люстрация», - подчеркнула Руслана.

Кроме того, она поставила под сомнение работу одного из исполняющих обязанностей министра. «Два дня работы одного из наших коллег в должности исполняющего обязанности министра уже вызывают сомнения в его компетентности. А фамилия другого тоже подняла кучу грязного белья, которое до сих пор «не отстирано», - говорится в блоге.