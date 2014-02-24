В ВР образована депутатская группа “Экономическое развитие” во главе с Кинахом

16:22, 24 февраля 2014
Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов объявил, что в ВР образована депутатская группа “Экономическое развитие”.

Кинах создал новую депутатскую группу

Группу возглавит внефракционный депутат Анатолий Кинах.

Как передает корреспондент УНИАН, в эту группу вошли 33 депутата.

Заместитель Кинаха – Виталий Хомутынник.

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