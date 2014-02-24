В ВР образована депутатская группа “Экономическое развитие” во главе с Кинахом
16:22, 24 февраля 2014Политика
2
Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов объявил, что в ВР образована депутатская группа “Экономическое развитие”.
Кинах создал новую депутатскую группу
Группу возглавит внефракционный депутат Анатолий Кинах.
Как передает корреспондент УНИАН, в эту группу вошли 33 депутата.
Заместитель Кинаха – Виталий Хомутынник.
Читайте такжеВ ЦИК пообещали, что президентские выборы пройдут по международным стандартам
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter