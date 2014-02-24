В ВР образована депутатская группа “Экономическое развитие” во главе с Кинахом

Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов объявил, что в ВР образована депутатская группа “Экономическое развитие”.

Группу возглавит внефракционный депутат Анатолий Кинах. Как передает корреспондент УНИАН, в эту группу вошли 33 депутата. Заместитель Кинаха – Виталий Хомутынник. Читайте такжеВ ЦИК пообещали, что президентские выборы пройдут по международным стандартам

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