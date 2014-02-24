В больницах Львова получают медпомощь около 200 пострадавших во время акций в Киеве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил городской председатель Львова Андрей Садовый, посетивший пациентов с Майдана во львовской городской больнице скорой медицинской помощи. В этой больнице, в частности, находятся 28 человек.

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«За последние недели около 200 человек получили медицинскую помощь во Львове. Это люди, которые получили тяжелые ранения, после избиения, после взрывов. Все они были безотлагательно приняты во Львове. На сегодняшний день в городских больницах находятся 43 пациента, которые прибыли с боев. То, что мы видим сегодня, это ранения, которые люди получают на фронте, во время войны. 28 человек находятся в больнице скорой помощи. 9 из них выехали за границу, некоторые сейчас готовятся на выезд за границу. Это Польша, Австрия. Также есть предложение от Чехии. Хочу поблагодарить все города-партнеры Львова, все страны, которые нам сегодня протягивают руку помощи», - сказал городской председатель Львова.

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Он также сообщил, что во Львове лечились и лечатся пострадавшие из многих городов Украины – Донецка, Крыма, Луганска, Житомира, Беларуси.

«Почему они ехали во Львов? Потому что во Львове безопасно, у нас не было случаев, когда бы похищали людей из больниц», - отметил Садовый.