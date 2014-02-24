Украинские дипломаты назвали четыре года работы МИД полным фиаско

Общественная организация украинских дипломатов “Майдан иностранных дел” охарактеризовала последние четыре работы МИД и дала советы относительно его будущей деятельности.

"Министерству иностранных дел времени на определение внешнеполитических приоритетов и принципов внешней политики, принятия законодательных актов и выстраивание новой структуры принятия внешнеполитических решений, изменение структуры, функций, численности самого Министерства иностранных дел Украины и тому подобное",- говорится в комментарии Благотворительного фонда “Майдан иностранных дел” от 24 февраля.

Устранение от власти президента Януковича и увольнение Верховной Радой, после высказанной коллективом министерства недоверия, министра иностранных дел Украины Леонида Кожары подытожили очередной этап внешней политики Украины.

"На протяжении последних четырех лет «государственная политика в целом и внешняя политика частности проводилась исключительно через призму вподоб узкого круга лиц (так называемой «семьи» и приближенных олигархов) и их доминирование над стратегическими интересами государства, общества и людей.

Вполне обоснованно такое “дипломатию” можно считать полным фиаско. Непоследовательность шагов и резкая смена стратегического вектора, авантюрные и безответственные решения значительно сузили поле для дипломатического маневра и поставили под сомнение способность государства в обеспечении ее безопасности (принцип внеблоковости, продление срока пребывания на территории страны ЧФ РФ), привели к деградации отношения с основными партнерами (Россия, США, ЕС), а также вогнали в критическое состояние внешнеполитическую службу (через хроническое недофинансирование, бессистемное и бездарное управление) и, как следствие, существенное снижение мотивации, интеллектуального уровня и морали украинских дипломатов. Ситуация осложняется существованием подобных или других трудностей в причастных к внешней политике ведомствах и службах, а также потерей своих функций Советом национальной безопасности и обороны Украины, уничтожением механизмов стратегического прогнозирования, планирования и управления.

Вдобавок, экстренный характер процесса демонтажа «четкой управленческой вертикали президента Януковича» фактически уничтожил устоявшуюся структуру и центры принятия внешнеполитических решений", - говорится в заявлении организации.

Таким образом, по мнению дипломатов, первоочередными для новой украинской дипломатии должны стать две задачи:

1. Принятие первоочередных мер по преодолению управленческой кризиса, восстановление управляемости в сфере национальной безопасности и обороны в целом и внешней политики в частности.

2. Формирование новой повестки дня в новых геополитических условиях.

"В условиях политического кризиса, разбалансировка механизмов государственного управления необходимо определить временный механизм выработки и принятия внешнеполитических решений как элемента системы обеспечения национальной безопасности государства.

Формирование нового внешнеполитического повестки дня в новых геополитических условиях может предусматривать широкий перечень мероприятий. Определение внешнеполитических приоритетов и принципов внешней политики, принятия законодательных актов и выстраивание новой структуры принятия внешнеполитических решений, изменение структуры, функций, численности самого министерства иностранных дел Украины и т.д.

Учитывая указанное соответствующую дискуссию и выработки решения следует провести с широким привлечением специалистов в сфере международных отношений, политиков, представителей соответствующих организаций и учреждений (Министерство обороны, Служба внешней разведки, Минэкономики, Минтопэнерго, СБУ, Аппарат СНБО), общественных организаций",- подчеркивается в сообщении.

Вместе с тем, уже сейчас можно предсказать, что наиболее острыми станут такие вопросы:

- определение одного-двух внешнеполитических приоритетов (более современный МИД не сможет реализовать ни учитывая ситуацию в государстве, ни принимая во внимание состояние кадрового и финансового обеспечения). Наиболее вероятно ими должны стать европейская интеграция и защита прав соотечественников за рубежом;

- анализ внешнеполитической ситуации на важнейших направлениях и возможных путей ее корректировка, инвентаризация проблем (например, состояние отношений с РФ - возможность пересмотра существующих договоренностей, которые не отвечают национальным интересам государства, а также желаемые результаты в сотрудничестве);

- преодоления организационного и финансового кризиса во внешнеполитическом ведомстве (учитывая отсутствие перспектив резкого улучшения финансирования необходимо проработать план выживания и реорганизации ведомства, что может включать или резкое сокращение иностранных учреждений, или резкое сокращение количества сотрудников зарубежных дипучреждений).

«Майдан иностранных дел» подтверждает свою готовность стать площадкой для обсуждения этих и других актуальных проблем внешней политики Украины.



Справка: Благотворительный фонд “Майдан иностранных дел” предлагает украинцам и мировые профессиональный взгляд на внешнюю политику Украины - адекватные, понятные, эффективные, основанные на незыблемости прав человека и рациональному интересы граждан, бизнеса, общества и государства формы и направления международной деятельности. Создание благотворительного фонда “Майдан иностранных дел” было инициировано украинскими дипломатами в январе 2014 года. Председателем правления Фонда является Богдан Яременко, Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле и по совместительству представитель Украины при Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (2010-2013 гг.). В состав Наблюдательного совета Фонда входят Андрей Клименко, директор Таврического института регионального развития, Татьяна Силина, журналист-международник, обозреватель, еженедельник "Зеркало недели", Александр Черненко, председатель "Комитет избирателей Украины".