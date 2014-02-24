Сегодня Верховная Рада рассмотрит вопрос о ликвидации “Беркута”

Верховная Рада Украины сегодня рассмотрит проекты постановлений относительно ликвидации специального подразделения милиции общественной безопасности “Беркут”.

Как передает корреспондент УНИАН, также парламент рассмотрит проект закона о внесении изменений в госбюджет относительно расходов на проведение выборов Президента Украины.

Кроме того, ВР рассмотрит проект постановления о назначении Виктора Гвоздя уполномоченным ВР по контролю над деятельностью разведок в Украине.

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Также парламент рассмотрит вопрос о присоединении Украины к Римскому уставу Международного уголовного суда.

В повестке дня работы ВР на сегодня есть и вопрос относительно чествования участников вооруженных конфликтов во время мирных акций протеста.

ВР также планирует рассмотреть проекты постановлений о реагировании на факты нарушения судьями Конституционного Суда Украины присяги судьи.